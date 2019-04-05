السعودية اليوم / زورقان حربيان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

واصلت البحرية الاسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات المكثفة التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقًا حربيًا اسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على 6 مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 444 مترا.

كما أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالى 460 مترا.

وأشار البيان إلى أنه جرت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفيل".

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13:14ت م

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