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مدني عسير يحذر : أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد حتى السابعة مساء
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
طالب الدفاع المدني بمنطقة عسير على لسان متحدثه الرسمي العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي من جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر.
جاء ذلك بعد تلقي إنذار متقدم وارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان سيول اعتبارا من الساعة 10:00 صباحا اليوم الجمعة وحتى السابعة من مساء اليوم.
وتشمل الحالة النماص – خميس مشيط -أبها – تنومة – رجال ألمع- المجاردة – محائل – بلقرن – بيشة – سراة عبيدة -الحرجة – بارق – طريب – والأجزاء المجاورة لها ويأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة .
ودعا الدفاع المدني إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، راجين للجميع السلامة الدائمة.
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