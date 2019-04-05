السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل طفلاً فلسطينيًا من عزون



قلقيلية 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الليلة الماضية، طفلاً فلسطينيًا من محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية في قلقيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل حازم مأمون قاطش من بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض حصار على القرية لليوم الثامن على التوالي.

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10:30ت م

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