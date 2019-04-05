السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب نشاط في الرياح السطحية، على منطقة الباحة.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي وبني حسن والمندق وغامد الزناد والعقيق والقرى والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً .

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

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10:12ت م

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