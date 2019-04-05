السعودية اليوم / الأردن تتبنى تدابير إيجابية تدعم المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار



الرياض 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية ( فانا ) ، نقدم لكم نشرة وكالة الأنباء الأردنية، بعنوان " الأردن تتبنى تدابير إيجابية تدعم المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار "

شهدت الأردن تطورات تشريعية متتالية وبوتيرة متسارعة في مجال الإصلاح القانوني لتجاوز أي أشكال للتمييز والعنف ضد المرأة، وتبني تدابير إيجابية لضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار.

وكدليل على مدى جدية اهتمام الدولة بالمرأة وبمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام، تم إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016 – 2025 م) انطلاقًا من التوصيات الواردة بتقارير أوضاع حقوق الإنسان في الأردن والعمل على إنفاذها.

وكانت الأردن قد قدمت ست تقارير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، في جميع المجالات: التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 م، الذي تعهدت فيه الدول المصادقة، باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في ذلك الميثاق.

ونص الدستور الأردني على المساواة بين الأردنيين كافة أمام القانون، وضِمْن ذلك حق التقاضي بينهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، كما أداء دورًا جوهريًا في صياغة حقوق الإنسان، إذ تؤكد التعديلات الدستورية لعام 2011 م على حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) حصلت على إيجاز من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، حول القوانين والأنظمة التي تحققت لصالح المرأة الأردنية خلال الخمسة عقود الماضية:

فقد تضمن قانون الحماية من العنف الأسري بنودًا إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة والتبليغ عن أي حالة عنف أسري، وتتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجناح بإجراءات رسمها القانون بصفة الاستعجال، وبشكل سري، تنتهي بمصادقة المحكمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.

وأولى قانون منع الاتجار بالبشر النساء والأطفال اهتمامًا خاصًا، فجاء التعريف متماشيا مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث أفرد مزيدًا من صور الحماية للضحايا الأكثر عرضه للانتهاك خصوصًا النساء وذوي الإعاقة.

وتم إعداد خطة إستراتيجية للتربية والتعليم للأعوام 2018-2022 م شملت جميع شرائح وفئات ومناطق المملكة في عملية التطوير وتحسين التعليم، إضافة إلى إتاحة التعليم غير النظامي ومحو الأمية.

واستهدف مشروع "تمكين المرأة في القطاع العام" للعام 2015 م زيادة فرص النساء في تولي المناصب القيادية وبناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار، وتشكلت لجنة وزارية لتمكين المرأة ودعم مشاركتها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وفي الحياة العامة.

وخصص قانون الانتخاب لسنة 2016 م (15) مقعدًا للنساء "الكوتا"، فارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الثامن عشر لتبلغ 4ر15% في حين كانت 6ر14% في المجلس السابق، وحدد قانون اللا مركزية نسبة 10% كحد أدنى للمقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، فيما حدد قانون البلديات النسبة بـ 25% ، وبلغت نسبة الفائزات بالمجالس المحلية 30% ومجالس المحافظات 13% من إجمالي عدد المقاعد الخاصة بالتنافس، في حين فازت 32 سيدة عن طريق المقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، وترأست 51 سيدة مجالس محلية .

واشترط نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لاستحقاق الحزب المساهمة المالية، أن لا تقل نسبة النساء بين أعضائه عن 10%، فبلغت نسبة مشاركة المرأة بالأحزاب السياسية 35%.

ووصل عدد النساء في السلك الدبلوماسي 52 سيدة عام 2018 م بنسبة 18%، وارتفع عدد السيدات العاملات بالجهاز القضائي 215 سيدة بنسبة 20%.

ودعم البرنامج التنفيذي للحكومة للأعـوام 2016 - 2019 م دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها فيه إلى 24% عام 2025 م، وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات ذات العلاقــة.

وصدر قانون معدل لقانون التقاعد العسكري يمنح المرأة العاملة نفس المزايا الممنوحة للرجل عند التقاعد من الوظيفة، كما أنصف قانون الضمان الاجتماعي المرأة العاملة المتوفاة بتوريث راتبها كاملًا لأبنائها المستحقين كما هو حال راتب الرجل.

ووفقًا لدائرة الاحصاءات العامة فقد بلغ عدد الإناث في المملكة الأردنية 8ر4 ملايين نسمة من مجموع السكان الكلي لعام 2018 م، بنسبة 1ر47%.

وتشير بيانات مسح العمالة والبطالة لعام 2018 م إلى أن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر 8ر6%، في حين بلغت نسبة الإناث المتعلمات لنفس الفئة العمرية 93.2%.

وسجلت نسبة التحاق الإناث في الجامعات الأردنية 6ر51%، مقابل 4ر48% للذكور. وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، أظهرت البيانات أن 25% من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية هن من الإناث.

وتشير المعطيات الناتجة عن بيانات مسح العمالة والبطالة الجولة الرابعة لعام 2018 م إلى ضعف مشاركة الإناث الأردنيات في سوق العمل الأردني مقارنة بالذكور الأردنيين حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث 2ر15% مقابل 9ر55% للذكور.

كما أن الغالبية الساحقة للإناث الأردنيات كن من المشتغلات المستخدمات بأجر وبنسبة بلغت 8ر95%، في حين بلغت نسب المشتغلات صاحبات الأعمال واللاتي يعملن لحسابهن الخاص8ر3% من إجمالي المشتغلات.

وأوضحت دائرة الاحصاءات العامة الأردنية أن فجوة الأجور هي أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ضعف مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، إذ وصل معدل البطالة بين النساء إلى 7ر25% مقابل 7ر25% للذكور.

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10:10ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.