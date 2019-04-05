السعودية اليوم / مركز خدمة المواطن وأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي ببلدية الخفجي ينجز 210 معاملات الشهر الماضي



الخفجي 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

أنجز مركز خدمة المواطن وأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي في بلدية محافظة الخفجي 210 معاملات خلال الشهر الماضي، ما بين رخصة وخدمات بلدية أخرى.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، أن المركز يعمل على سرعة إنهاء معاملات المستفيدين ،فيما يحرص بشكل مستمر على تطوير خدماته .

يذكر أن مركز خدمة المواطن وأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي في بلدية محافظة الخفجي ، يقدم للمواطنين العديد من الخدمات،ومنها خدمة الرخص المهنية ورخص البناء عبر بوابة بلدي.

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09:43ت م

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