شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس: ارتفاع درجة الحرارة ورياح نشطة في معظم مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.