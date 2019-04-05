إزالة 52 ألف لوحة دعائية مخالفة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أزالت أمانة منطقة الرياض 52,215 لوحة دعائية مخالفة ومشوهة للمشهد الحضري، ورفعت 4,418 مركبة مهملة أوتالفة من الشوارع العامة والميادين، حيث أعلنت عن الأعمال التي أنجزتها في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري لتحسين المشهد الحضري في المدينة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، والتي تأتي التزاما منها في تنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتماشية مع رؤية المملكة 2030.

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ونفذت أعمال إزالة للعشوائيات من 366 موقعا داخل نطاق المدينة، وعالجت أوضاع 787 بائعا جوالا مخالفا للأنظمة، وأزالت الكتابات المشوهة من 316 موقعا في مختلف أحياء المدينة، وأصلحت 31,901 عمود إنارة في الطرقات الرئيسة والفرعية.

وأزالت الأمانة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 2,209,487 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، فيما أصلحت الأرصفة المتهالكة على مساحة 16,842 مترا طوليا، وعالجت 18,039حفرة في الشوارع، ونفذت أعمال دهن وتخطيط للطرقات بمساحة بلغت 289,460 مترا طوليا، وأعمال تقليم وتنسيق وزراعة للأشجار والورود في الشوارع الرئيسة والفرعية على مساحة 96,416 مترا مربعا.

وعالجت أوضاع 4,418 حاوية نظافة داخل الأحياء، وأزالت 1977 حاجزا خرسانيا و731 مظلة لمواقف السيارات لمخالفتها الأنظمة، وأصلحت ما مساحته 64,520 مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، ونفذت أعمال تركيب وإصلاح 2,323 لوحة لأرقام المباني ومسميات الطرق.