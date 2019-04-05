تغطية جميع مناطق المملكة بخدمات القسطرة القلبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك برنامج لتطوير رعاية مرضى القلب بالوزارة من خلال استكمال جاهزية خدمات القلب بمختلف المناطق في 2019، لافتا إلى سعي الصحة لتغطية جميع مناطق ومحافظات المملكة بمراكز وأقسام القسطرة القلبية، والتوسع في استخدامات التقنية مثل مراقبة المريض في منزله والوصفة الالكترونية.
وقال خلال رعايته أمس بفندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ملتقى القلب 2019، والذي تنظمه الصحة و يستمر لمدة ثلاثة أيام، إن مشروع تاجي يرمي للتحول الالكتروني في أرشفة الأشعة القلبية والقسطرة القلبية في عدد من مراكز القلب بالمملكة، كما أن هناك مبادرات نوعية لجودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أهمية التوسع في التدريب والابتعاث في ظل الدعم الذي تلقاه الوزارة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وأن الوزارة ستقدم في هذا الملتقى عددا من المبادرات التي أطلقتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال صحة القلب، خاصة وأن نقص تروية عضلة القلب ومرض شرايين القلب (الجلطات القلبية) تعدان من مسببات الوفيات لكل 100 ألف نسمة لعام 2017 بالمملكة بنسبة 61%.
ونوه الربيعة لتبني الوزارة عددا من الركائز لبرنامج تطوير خدمات مرضى القلب التي تشمل الوقاية من خلال تقديم عدد من المبادرات كالمشي وإيقاف التدخين والسكري ومراقبة السعرات الحرارية والزيوت المهدرجة، إضافة إلى تمكين سهولة الوصول لخدمات القلب وتشمل عددا من المبادرات في مجال الغذاء الصحي كتقليل السكر والملح في الطعام ومراقبة الدهون المتحولة.
أبرز أهداف الملتقى:
- مراجعة الاستراتيجيات
- تحديد المبادرات المهمة لتحقيق رؤية 2030
- وضع خطة محكمة لتنفيذها
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