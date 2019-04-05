بدر بن سلطان يدشن مركز البيانات الضخمة التابع لإمارة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى دعم خطوات اتخاذ القرارات التنموية والتطويرية، دشن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مركز البيانات الضخمة التابع للإمارة الذي نفذته بالتعاون مع جامعة جدة، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن المركز ومهامه الرامية لاستقطاب الأفكار الإبداعية التي تخدم المنطقة في الجوانب التنموية كافة، إلى جانب رفع كفاءة الأداء ودعم عمليات التنمية المستدامة بالمنطقة.

ويوفر المركز تقنيات متقدمة تساهم في الاستفادة المثلى من البيانات، عبر جمعها ومعالجتها وتحليلها من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وإدارة المخاطر ومتابعة البنى التحتية، أيضا تعزيز الهوية عبر تبادل المعلومات بين الإمارة والقطاعات الخدمية والمستفيدين وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.

إلى ذلك زار الأمير بدر بن سلطان المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات «صناعية عسفان»، الواقعة على مساحة 5 ملايين م2 شمال محافظة جدة.

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وتخلل الزيارة الوقوف على المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم إنجاز كامل مرافقها المتضمنة 1200 ورشة يضاف إليها محال لقطع الغيار وأخرى للخدمات، وقد بلغت نسبة تشغيلها 80%.

واستمع إلى شرح عن المشروع قدمه رئيس مجلس إدارة شركة السابقون الدولية القابضة المنفذة عبدالله السهلي، عن مرافق المرحلة الأولى وهي؛ ورش إصلاح ومعارض للسيارات وقطع الغيار، إضافة لمستودعات وورش للديكور، ومركز خدمات متكاملة، ومعارض سيارات وعدد من الأنشطة المهنية.

كما اطلع الأمير بدر بن سلطان، على ما وصل إليه العمل في المرحلة الثانية من المشروع، إذ جرى الانتهاء من أعمال الطرق، فيما ستحوي 1500 ورشة متعددة الأغراض، وسيتم البدء قريبا في تنفيذ البنى التحتية وبناء الورش، كما سيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام الكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.

وستشهد صناعية عسفان خلال الــ18 شهرا المقبلة تنفيذ محطة للفحص الدوري على مساحة 15 ألف م2، وتضم خمسة مسارات وستكون بديلة عن المحطة التي تم إغلاقها في حي النزهة أخيرا.

مرافق المرحلة الأولى لصناعية عسفان: