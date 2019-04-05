وزير الثقافة يزور المعالم التاريخية في بغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان أمس برفقة وزير الثقافة والسياحة العراقي الدكتور عبدالأمير الحمداني، مناطق تاريخية وثقافية في العاصمة العراقية بغداد.

وتجول في شارع المتنبي والقشلة «مقر الحكومة القديمة»، كما زار القصر العباسي وبيت الوالي، إضافة إلى النصب التذكاري للشاعر أبي الطيب المتنبي، وبيت الملك غازي ومنطقة الميدان.

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وقال «تمتاز بغداد بعدد من المعالم الثقافية والأثرية، التي خلدها التاريخ كرموز ثقافية بالغة الأهمية، حيث تعد بغداد منارة للتراث والإرث الثقافي في العالم العربي».

وعن اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، قال «أسهم المجلس في تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على جميع الأصعدة، وفي تعزيز التواصل الثقافي بيننا، وستسعى وزارة الثقافة إلى الاستمرار في تعزيز التعاون الثقافي مع دول أخرى، أحد أهم أولويات وتوجهات الوزارة».

جاء ذلك خلال زيارة وزير الثقافة إلى جمهورية العراق الشقيقة ضمن وفد المجلس التنسيقي السعودي

العراقي.