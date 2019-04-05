خادم الحرمين يهدي العراق مدينة رياضية ومنحة مليار دولار لتنميته تسلم رسالة من ملك الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هدية ممثلة في بناء مدينة رياضية لأبناء العراق ومنحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكا أساسيا في نهضة العراق.

أعلن ذلك رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

وبين عقب وصوله العاصمة العراقية بغداد أن منفذ عرعر الحدودي بين المملكة والعراق سينتهي العمل به بعد 6 أشهر من الآن، فيما يمضي العمل قدما لبناء المدينة الرياضية في بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها، مشيرا إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات الاقتصادية جاهزة للتوقيع بين البلدين.

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إلى ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين رسالة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل الفايز، خلال استقبال الملك سلمان له ولعدد من أعضاء مجلس الأعيان الأردني أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل الفايز لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير ملك الأردن، فيما حمله الملك تحياته وتقديره له.

حضر اللقاء رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد.