الرئيس العراقي يستقبل وزير التجارة والاستثمار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد أمس وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الثانية الذي عقد في بغداد أمس.

ونقل القصبي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للرئيس العراقي ولحكومة وشعب العراق.

واجتمع وزير التجارة والاستثمار وأعضاء مجلس التنسيق ورؤساء اللجان في وقت سابق، مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وجرى خلال هذه الاجتماعات بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات، بالإضافة للقاء رجال الأعمال في البلدين الذي تم خلاله بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستثمارية.