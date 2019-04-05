افتتاح القنصلية السعودية في بغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتحت أمس قنصلية السعودية في بغداد بحضور رئيسي الجانبين السعودي والعراقي في مجلس التنسيق المشترك، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

ورفع بهذه المناسبة علم المملكة على مبنى القنصلية في مراسم احتفالية شارك فيها عدد من كبار المسؤولين العراقيين وأعضاء الجانبين العراقي والسعودي في مجلس التنسيق.

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وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي، إن العمل جار على افتتاح ثلاث قنصليات أخرى في ثلاث مدن عراقية قريبا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية العراقية أن مشاركة وزيرها محمد الحكيم في مراسم افتتاح القنصلية يعد مؤشرا عمليا على تعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت أن هذه المشاركة تعبر عن حرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصلية وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدسة في المملكة لأداء الحج والعمرة، وتسهيل إجراءات حركة العمل والتبادل التجاري بين البلدين.