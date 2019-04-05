تعبئة 10 آلاف حافظة مياه زمزم يوميا في المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحرص إدارة سقيا زمزم التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير ماء زمزم بالمسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه على مدار اليوم، مع المتابعة المستمرة من قبل فريق عمل إشرافي يتناوب من أجل ضمان تقديم أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام، حيث يقدم 10000 حافظة تعبأ في اليوم الواحد.

وتنشر إدارة سقيا زمزم الحافظات في جميع أرجاء المسجد الحرام، وذلك لتسهيل الوصول لماء زمزم ومنع حالات الزحام عن المشربيات وخزانات الأستيل، حيث تجري زيادة أعداد الحافظات حسب زيادة كثافة المصلين.

ووفق الخطط والاستراتيجيات التي تقدمها الرئاسة في تسهيل وضمان توفر ماء زمزم طوال اليوم على مدار الـ24 ساعة أنشأت 650 مشربية ووفرت 216 خزان أستيل، وذلك لتوفير أعلى وأرقى سبل الراحة لزوار بيت الله الحرام وقاصديه. وتعمل إدارة سقيا زمزم على الإشراف المباشر على تلك المشربيات والخزانات ومتابعتها بشكل دائم والتأكد من برودتها وجودة ماء زمزم والعمل مع الجهات ذات العلاقة في حالة وجود ملاحظات أو حاجة الموقع لصيانة، بوجود فريق عمل مختص يتولى عملية الإشراف الميداني.

ووفرت كراسي خاصة داخل المصليات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمشايات الرئيسة بالمسجد الحرام، وذلك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول للحافظات وشرب ماء زمزم بكل يسر وسهولة.

كما تعمل على تأمين ماء زمزم المبارك للمسجد النبوي عن طريق إرسال صهاريج يوميا لنقله مجهزة بمواصفات خاصة لحماية المياه من أي مؤثرات، إضافة إلى إحكام إقفال الصهاريج عن طريق موظف مختص ولا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص بالوكالة في المدينة المنورة.

عدد الحافظات المتوفرة:

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25,000 حافظة

مغسلة خاصة تغسل يوميا

2,136 حافظة

1,120 قاعدة

آلية تعبئة الحافظات:

29 نقطة تعبئة بالمسجد الحرام وساحاته منها

20 نقطة تعبئة للماء المبرد

9 نقاط للماء غير المبرد