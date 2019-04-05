عمداء الدراسات العليا يناقشون التخصصات الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استضافت جامعة تبوك ممثلة بعمادة الدراسات العليا، الاجتماع الـ14 لعمداء الدراسات العليا في الجامعات السعودية، الذي يقام دوريا وبالتناوب بين الجامعات في مختلف مناطق المملكة.

وجاء توقيت الاجتماع بالتزامن مع إقامة الجامعة لفعاليات الملتقى العلمي الثاني لطلاب وطالبات وخريجي وخريجات الدراسات العليا، بحضور عدد من القيادات التعليمية الجامعية.

وركز الاجتماع الذي انطلق أمس الأول بمشاركة أمين عام اللجنة الموقتة القائم بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، والمدير التنفيذي للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الجبيلي، على أهمية التخصصات ذات العلاقة بالقطاعات الصناعية وقطاعات الأعمال والقطاعات التقنية، والموارد الطبيعية وحماية البيئة.