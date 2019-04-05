6 كلاب تقتل طفلا في فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت السلطات الفيتنامية أمس إن طفلا يبلغ من العمر سبعة أعوام قتل في شمال البلاد، بعد أن هاجمته مجموعة من الكلاب.

وأوضح المسؤول المحلي نجوين فان هوك أن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأول، عندما قفز 6 كلاب في منطقة كيم دونج بإقليم هونج ين، على الطفل وقاموا بعضه أثناء عودته إلى المنزل.

وجرى لاحقا اكتشاف إصابة الطفل بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، حيث لم ينجح الأطباء في إنقاذ حياته.