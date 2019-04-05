ألمانيا تلزم المدرسين بتقديم الإسعافات الأولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كارلسروه

ألزمت المحكمة الاتحادية في ألمانيا مدرسي التربية الرياضية بتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لأي شخص يضطر إليها أثناء الحصة الرياضية.

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وقالت المحكمة في حكمها الذي أعلنته أمس إن من واجب معلمي التربية الرياضية رسميا تقديم الإسعافات الأولية المطلوبة بالشكل الصحيح الذي يتوافق مع اللوائح المعمول بها بهذا الشأن،

وبذلك ألغت المحكمة حكما سابقا لمحكمة ولاية هيسن، وطلبت من المحكمة إعادة النظر في القضية.

وجاء الحكم بشأن حالة وقعت قبل ست سنوات بمدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن وسط ألمانيا، حيث انهار تلميذ فجأة في يناير 2013 عندما كان يقوم بالإحماء أثناء حصة التربية الرياضية، مما أدى لإصابة التلميذ الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 18 عاما بأضرار غير قابلة للعلاج في المخ بسبب تعرضه لنقص الأكسجين، وأصبح اليوم معوقا 100% ويحتاج للرعاية على مدى 24 ساعة. واشتكى الشاب الذي يبلغ من العمر الآن 24 عاما، ولاية هيسن بسبب عدم توفيرها إجراءات كافية للإسعافات الأولية، وطالب الولاية بتعويض أدبي قدره 500 ألف يورو على الأقل بالإضافة لنحو 100 ألف يورو تعويض عن الخسائر المادية، وبمعاش شهري قدره نحو 3000 يورو، إضافة إلى تعهد ولاية هيسن بتحمل أي مصاريف مستقبلية.