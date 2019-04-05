مغنية أمريكية تدخل مصحة نفسية بسبب مرض والدها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دخلت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز مصحة للعلاج النفسي، حيث تردد أنها تعاني من التوتر الشديد والاكتئاب بسبب مرض والدها.
ولم تعرف تفاصيل حالة والد برتني المرضية، ولكنه خضع لجراحة خطيرة في يناير الماضي بسبب مرض في القولون، ومنذ ذلك الحين لم يتعاف بصورة كاملة.
وأفاد موقع تي ام زد المعني بأخبار المشاهير أن بريتني (37 عاما) اختارت الدخول لمصحة للعلاج النفسي لمدة شهر لكي تتمكن من التعامل مع الضغط النفسي الذي تشعر به.
يذكر أن بريتني عانت من مشاكل نفسية من قبل، وأصيبت خلال 2007 بانهيار وحلاقة شعرها بالكامل وبعد ذلك دخلت مصحة ماليبو للعلاج النفسي.
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