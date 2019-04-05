تشريع أسترالي لتجريم شركات تواصل تنشر مواد عنيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أقر البرلمان الأسترالي تشريعا صارما جديدا لمكافحة الإرهاب، من شأنه تغليظ العقوبات على شركات التواصل الاجتماعي التي تنشر مقاطع فيديو عنيفة، على غرار ما حدث أثناء الهجوم على مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا الشهر الماضي.
وتقول الحكومة إن أستراليا ستصبح أول دولة في العالم تجرم شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، وتفرض على ممثليها أحكاما بالسجن وغرامة بملايين الدولارات ما لم يحذفوا المواد العنيفة بشكل سريع.
وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد موافقة ملكية من الحاكم العام في الأسابيع المقبلة.
وانتقدت الحكومة الأسترالية شركات التواصل الاجتماعي العملاقة في أعقاب هجومي كرايستشيرش، قائلة إنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لمنع «الإرهابيين والمجرمين من نشر كراهيتهم وعنفهم».
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