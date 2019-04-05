أخضر المبارزة في بطولة العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة العالم التي ستنطلق اليوم بمدينة تورون البولندية وتستمر حتى الـ 14 من أبريل الحالي. ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بعد غد السبت عن طريق اللاعبين سعد البقمي وعلي البحراني في منافسات سلاح الابيه تحت 20 سنة، ومن ثم يشارك البحراني أيضا في منافسات تحت 17 سنة، فيما يخوض جواد الداوود لاعب المنتخب السعودي منافسات سلاح السايبر في الـ 12 من أبريل الحالي، ويتولى تدريب المنتخب السعودي محمد فؤاد وجيلا، فيما يتواجد عادل الرميحي إداريا للمنتخب.



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