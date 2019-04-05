ليفربول يسعى لاستغلال انشغال سيتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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باتت الفرصة سانحة مرة أخرى أمام ليفربول للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ولو بشكل موقت.
واشتد الصراع بين ليفربول الوصيف ومانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، على لقب الموسم الحالي، وفاز سيتي على كارديف سيتي بهدفين أمس الأول، ليستعيد الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل ست جولات من نهاية الموسم.
وبإمكان ليفربول أن يستعيد الصدارة من خلال المباراة التي تجمعه بمضيفه ساوث هامبتون اليوم في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، ومع انشغال سيتي بمباراته أمام برايتون غدا في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، فإن فوز ليفربول على ساوث هامبتون سيؤمن له الصدارة لمدة ثمانية أيام.
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