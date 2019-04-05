420 فرصة استثمارية خلال العام الحالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح ودراسة عدد من المشاريع الترفيهية، ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المطروحة أو المزمع طرحها خلال العام الميلادي الحالي، والبالغة 420 فرصة استثمارية في مختلف المجالات، وبمختلف مدن ومحافظات المنطقة، خلال مشاركتها في ملتقى «بيبان الشرقية».

وأعلنت الأمانة، في جناحها الخاص بالملتقى عن فرصها ومشاريعها الاستثمارية، التي تضمنت عددا من المشاريع، أبرزها المشاريع الترفيهية والتي تهدف لتنمية المنطقة اقتصاديا وسياحيا والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020)، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مستعرضة هذه الفرص الاستثمارية التي تم طرحها دعما لرواد الأعمال والتنمية للمنطقة الشرقية، من بينها مشروع تطوير جزيرة المرجان كمشروع مقترح على مساحة تتجاوز 573,780,961 مترا مربعا، وذلك بأنشطة ترفيهية ومراسي سفن، إضافة إلى شاليهات ومنتجعات سياحية.