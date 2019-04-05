وادي الأحساء للاستثمار توقع اتفاقية اشتراك في منصة ابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

وقعت شركة وادي الأحساء للاستثمار، التابعة لجامعة الملك فيصل، اتفاقية مع إحدى الشركات، تتضمن الاشتراك في منصة الابتكار والاستثمار لمدة ثلاثة أعوام، ضمن خطة الجامعة المستقبلية لتعزيز هويتها الساعية إلى تحقيق الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير ممارساتها وأدواتها البحثية والابتكارية الاستثمارية.

ووقع الاتفاقية عن شركة وادي الأحساء مدير الجامعة رئيس مجلس أمناء الشركة الدكتور محمد العوهلي، الذي أشار إلى أهمية هذه الاتفاقية كون الاشتراك في هذه المنصة سيعود على الشركة والجامعة بعوائد نوعية، ومنها تسهيل التواصل مع المسؤولين في الشركات والجامعات الأعضاء في المنصة، حيث تضم المنصة عضوية عدد من الشركات والجامعات المتخصصة في الغذاء والزراعة والاستثمار، كما ستتمكن الجامعة من حضور عدد من الملتقيات، ومن ذلك المنتدى السنوي الذي يناقش آخر الابتكارات والحلول في قطاع الغذاء والزراعة، وفعالية الطاولة الدائرية مع المزارعين للتعرف على مشاكل القطاع الزراعي، وستضع المنصة اسم شركة وادي الأحساء للاستثمار واسم جامعة الملك فيصل على خريطة الغذاء والزراعة العالمية، حيث إن الاسمين سيكونان حاضرين على موقع الشركة على الانترنت، وعلى جميع إصدارات المجموعة وفي كل الملتقيات التي تعقدها.

وأفاد مدير اللجنة التنفيذية لشركة وادي الأحساء الدكتور مهنا الدلامي، بأن الاتفاقية ستمنح الشركة فرصا متعددة للاستثمار في الشركات الناشئة Startups العاملة في قطاع الغذاء والزراعة، وسيكون هناك مجال واسع للدخول في استثمارات مشتركة برأس المال الجريء بين الشركة والمجموعة، وأبعاده تتجاوز تحقيق عائد مالي على رأس المال المستثمر.

10 مشاريع

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كما وقعت جامعة الملك فيصل اتفاقية نوعية أخرى، للإشراف على عشرة مشاريع تحتضنها حاضنة الأعمال التابعة للجامعة والمسماة «نجاحات».

وأوضح مدير الجامعة أن الهدف الرئيس من هذه الاتفاقية هو نقل التقنية المرتبطة بكيفية إدارة المسرعات والحاضنات، مبينا أن حاضنة «نجاحات» في الجامعة مشروع جديد، ويعول عليها كثيرا في تحويل أفكار ومخرجات بحوث أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمجتمع المرتبطة بعمل الحاضنة المتمثل في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية إلى مشاريع وشركات ناشئة Startups ناجحة ومنافسة، لتعزيز إسهامات الجامعة في تحقيق بعض من توجهات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة المحتوى المحلي، وخلق فرص التوظيف وتحفيز ريادة الأعمال، وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إرشاد استراتيجي

وأوضح المشرف على مركز ريادة الأعمال الدكتور عبدالمحسن العرفج أن الاتفاقية تشمل الإرشاد الاستراتيجي المتمثل في إعداد خطة العمل، التي تتمثل في عدد من الجوانب كالتسويق، والتسعير، والتمويل، وحقوق الملكية، والإرشاد الفني الذي يتضمن العمل على تطوير فكرة المشروع، وتحويلها إلى منتج قابل للبيع، إضافة إلى الإرشاد البيعي، وذلك بالمساعدة في التعرف على العملاء والمنافسين في مجال عمل المشروع، وكيفية البيع على هؤلاء العملاء.

وأفاد العرفج، بأن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات وستة أشهر للإشراف على عدد لا يقل عن ثلاثة مشاريع في المرة الواحدة، مبينا أنه سيتم من خلال الاتفاقية تطوير قدرات فريق العمل الذي يدير «نجاحات» في مجالات تقييم الأفكار والتدريب والإرشاد.