السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 8 أشخاص جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام أمس على ريف إدلب. وقال المرصد «تتوالى الخروقات ضمن مناطق الهدنة الروسية - التركية في المحافظات الأربع، ومنطقة بوتين - إردوغان منزوعة السلاح، حيث نفذت قوات النظام قصفا صاروخيا مستهدفة منطقة سوق في بلدة كفرنبل بريف معرة النعمان الغربي في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، الأمر الذي تسبب بخسائر بشرية».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 قتلى جراء قصف نظام الأسد لإدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.