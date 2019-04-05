محكمة أوروبية ترفض إعادة لص إلى إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس بأنه يجب على بلغاريا عدم تسليم لص مشتبه به إلى إيران، خوفا من تعرضه للجلد هناك في حال إدانته.

وتم إلقاء القبض على المواطن الجورجي بمطار صوفيا في 2016، بناء على إشعار أحمر صادر عن الشرطة الدولية الإنتربول، جاء فيه أنه سرق 50 ألف يورو (56200 دولار) من مكتب صرافة في طهران.