السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس بأنه يجب على بلغاريا عدم تسليم لص مشتبه به إلى إيران، خوفا من تعرضه للجلد هناك في حال إدانته.
وتم إلقاء القبض على المواطن الجورجي بمطار صوفيا في 2016، بناء على إشعار أحمر صادر عن الشرطة الدولية الإنتربول، جاء فيه أنه سرق 50 ألف يورو (56200 دولار) من مكتب صرافة في طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أوروبية ترفض إعادة لص إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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