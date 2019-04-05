«قياس» يقدم خدمات تعريفية لطلاب كلية العلوم بالدوادمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدوادمي

زار وفد من المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب أمس الأول، طلاب كلية العلوم والدراسات الإنسانية، وذلك بكلية خدمة المجتمع بالدوادمي.

وتهدف الزيارة لتعريف الطلاب باختبارات المركز، خاصة اختبار القدرات العامة للجامعيين والقدرة المعرفية والنيابة العامة، إضافة إلى تعريفهم بخدمة المستفيدين والخدمات التي يقدمها المركز، والإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

حضر اللقاء نحو 160 طالبا وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون في كلية العلوم والدراسات الإنسانية.