طلاب جامعة الملك فهد يفوزون في مسابقات للنفط والغاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فاز طلاب بقسم هندسة البترول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في عدد من المسابقات الطلابية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز الـ21، في مملكة البحرين.

وضمت المسابقات أفضل ورقة بحثية على مستوى الشرق الأوسط، في مستوياتها الثلاثة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وفاز الطالب بمرحلة الدكتوراه بقسم هندسة البترول بالجامعة أحمد عبدالحميد بالمركز الأول والتأهل للمسابقة الدولية، والذي يعقد في سبتمبر المقبل بكندا، كما حصل راكان فاضل على المركز الثاني لمرحلة البكالوريوس.

كما أحرز فريق من طلاب هندسة البترول بالجامعة المركز الثالث في مسابقة البتروبول، وتأهل للمسابقة النهائية التي ستقام أيضا خلال سبتمبر المقبل.