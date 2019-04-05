شاهد.. هطول أمطار وجريان الأودية بحوطة بني تميم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تصوير: سعد التميمي: تشهد محافظة حوطة بني تميم، الآن، هطول أمطار غزيرة، سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.

واجتاحت موجة ماطرة مساء اليوم، محافظة حوطة بني تميم، وبعض المراكز التابعة لها، سال على أثرها: وادي الأحمرة، غرب الفرشة، ووادي طلحة، جنوب برك شعبان بعيجاء، والنصية، وفياخ، وعدد من الشعاب الأخرى.

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والبرق يضيء سماء المحافظة والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.