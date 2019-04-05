«تعليم مكة» يفوز بلقب مسابقة «فرسان التعليم»

اختتمت مسابقة «فرسان التعليم» مساء أمس الخميس، بعد أن أسدلت الستار على الفائز وهو تعليم منطقة مكة المكرمة، الذي حصد لقب الجائزة بعد تجاوزه تعليم منطقة الشرقية، وذلك في مقر شبكة قنوات وزارة التعليم الفضائية قناة عين التعليمية بالرياض.

وجاء ذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة فرسان التعليم التي تنظمها شبكة قنوات وزارة التعليم عين الفضائية، وتهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية والعامة لدى الطلاب المشاركين، وتنمية مهارات التعليم الذاتي، والتفكير الناقد والإبداعي، والتعبير بطلاقة، وفصاحة، وزيادة التلاحم بين الطلاب المملكة، وإيجاد جو من الترفيه والمتعة وبث النشاط وروح التعاون بين الطلاب، وتشجيع التنافس الثقافي والمعرفي بينهم، إضافة إلى إظهار قيمة الكتاب كمادة مرجعية مهمة، وتشجيع روح البحث والمتابعة لدى الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الثقافي.

وشارك في المسابقة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى 16 منطقة تعليمية في المملكة على مدى شهر، وتجاوز عدد الجماهير الحاضرة سبعمائة شخص، وبلغت قيمة جوائز المسابقة مئة ألف ريال.

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وأكد مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم، الدكتور عبدالحميد المسعود في كلمته خلال الحفل، أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا وعناية خاصة بالتعليم بشتى جوانبه وفئاته، تجسد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية في قطاع التعليم، منوهًا بما تبذله وزارة التعليم وإدارات التعليم في المملكة من رعاية واهتمام بجميع الطلاب على مختلف فئاتهم، وذلك من خلال دعم البرامج الثقافية وتقديم كل ما من شأنه تحقيق طموح الطلاب وتطلعاتهم إلى أن يكونوا أفرادًا فاعلين يسهمون في مسيرة الرقي بالوطن ،مشيدًا بجهود شبكة قنوات وزارة التعليم عين الفضائية وإقامتها برامج ومبادرات عائدة بالنفع على الطلاب والمجتمع.

من جانبه، عبر مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، عن سعادته على حصول تعليم منطقة مكة المكرمة لقب المسابقة، آملًا أن تكون الجائزة حافزًا للطلاب المشاركين للاستمرار في عملية القراءة والبحث والاطلاع، ومواصلة النجاح والتميز، مقدمًا تهنئته لمنسوبي الإدارة وللمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم على التتويج بلقب فرسان التعليم.

وفي الختام توج الدكتور المسعود، الحاصل على المركز الأول فريق إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة بدرع المسابقة، ومبلغ مالي أربعين ألف ريال، وأجهزة ذكية، ودروع تذكارية لمتسابقي الفريق، كما جرى تكريم الحاصل على المركز الثاني إدارة تعليم منطقة الشرقية بدرع تذكاري، ومبلغ مالي عشرين ألف ريال، وأجهزة ذكية، ودروع تذكارية لأعضاء الفريق.