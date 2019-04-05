طقس اليوم: إرتفاع درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية والجوف ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة مع أرتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.