احذر.. نزول مؤشر البترول في السيارة إلى أقل من الربع يتسبب في أضرار كبيرة

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أطلق خبيران في مجال السيارات تحذيرات من نفاد وقود السيارة أثناء قيادتها، مشيرين إلى أن هذا الأمر يلحق ضرراً كبيراً بالمحرك.

وأوضح الخبيران أنه من الأفضل وجود نحو ربع كمية الوقود في الخزان قبل إعادة تعبئته مرة أخرى، مبينين أن نزول مؤشر الوقود في السيارة إلى ما دون الربع قد يتسبب في مشكلات خطيرة للمحرك ويلحق به ضرراً كبيراً.

وشددا على أن نفاد الوقود أثناء القيادة قد يتسبب لمالك السيارة في خسائر باهظة على المدى البعيد جراء عمليات التصليح اللاحقة..، موضحين أن ذلك يصاحبه مشكلتان؛ الأولى تتعلق بأن الرواسب والمخلفات الموجودة في خزان الوقود يمكن أن تنتهي في فلتر الوقود، والثانية تكمن في مضخة البنزين التي قد يكلف إصلاحها مبلغاً باهظاً.

