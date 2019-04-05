بعد تداول شائعة وفاته .. معلومات لا تعرفها عن الإعلامي أحمد الشقيري

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الإعلامي السعودي أحمد الشقيري، وهو ما ثبت عدم صحته، وأن ما أثير في هذا الصدد مجرد شائعات، وصفها البعض بكذبة أبريل.

أحمد الشقيري، مخرج ومعد ومقدم برامج تلفزيونية وبرامج رسوم متحركة في التلفزيون السعودي.

درس في الولايات المتحدة وعاش هناك لفترةٍ من الزمن وقيل إنه قد تأثر بالثقافة الغربية، وكان على وشك أن يُكمل حياته على هذا النمط..، ولكنه عاد إلى وطنه واتجه للمجال الإعلامي الهادف.

وُلِد أحمد الشقيري في 17 يوليو 1973. في مدينة جدة، لعائلةٍ ثرية، وبفضل ذلك قام باستكمال دراسته في الولايات المتحدة. حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا. بعد تخرجه، عاد إلى بلده المملكة العربية السعودية، وقام بعدة مشاريع وأعمال خيرية.

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بدأ أحمد الشقيري أولى خطواته في التلفزيون في عام 2002، وشارك في برنامج تلفزيوني يسمى “يالا شباب”، استهدف فئة المراهقين، حيث كان يتناول البرنامج البحث في مشاكل الشباب وكيفية التعامل معها.

ثم جاءته فكرة برنامجه الشهير “خواطر”،والذي كان بدايةً لشهرته.

واجه أحمد الشقيري بعض الصعوبات مع قنوات MBC حول بث برنامج “خواطر شاب” خلال شهر رمضان المبارك. كان يريد أحمد التواصل مع الشباب بطرقٍ حديثة عملية، ويحثهم على القراءة والاطلاع من خلال تسليط الضوء على أن أول كلمة أنزلها الله في كتابه العزيز على رسوله محمد، هي كلمة “اقرأ” في سورة العلق.

حقق أحمد الشقيري هدفه وتمكن من بث برنامجه التلفزيوني “خواطر” ضمن قائمة البرامج الرمضانية لضمان انتشارها بشكلٍ أكبر بين المجتمعات العربية.

نجح البرنامج بشكلٍ ملحوظ في السنوات التي تلت ذلك، ثم تناول البرنامج في أجزاء تالية مجموعةٍ متنوعة من المواضيع التي استهدفت بناء عالمٍ نموذجي يتحلى بالوطنية والمؤاخاة والمثل العليا.

