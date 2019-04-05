لهذا السبب لن تكشف أبل عن هواتف الـ5G

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تواجه شركة إنتل مشكلةً في الوفاء بالمواعيد النهائية للكشف عن الهواتف المجهزة بشبكات الجيل الخامس في أجهزة أبل أيفون.

ووفقًا لتقرير شركة فاست، فإن هناك مشكلة قد تؤخر تواجد تلك التقنية الشهيرة في هواتف أيفون خلال العام المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخلف الشركة العالمية عن ركب التكنولوجيا.

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ونقلاً عن مصدر على دراية بشركة أبل، ومطلع على المحادثات مع إنتل، فإن الأخيرة قد تجاوزت المواعيد النهائية للتطوير في تصنيع شريحة الجيل الخامس، مما دفع شركة أبل إلى فقد الثقة في إنتل.

إذا كانت ترغب أبل في إطلاقها في سبتمبر 2020، يجب تقديم إنتل للعينات المبدئية لشرائح الجيل الخامس خلال هذا الصيف..، ويجب أن يكون تصميم المودم النهائي متاحًا بحلول بداية عام 2020.

وقالت إنتل إن رقائقها ستكون في الأجهزة المحمولة بحلول عام 202، وتخطط لتكون جزءاً من عملية الإنتاج الرئيسية في النصف الثاني من عام 2019، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستحدد تلك التواريخ المستهدفة.

