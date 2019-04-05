مايكروسوفت تُطلق نسخة محدثة من SURFACE BOOK 2

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أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة محدثة من الكمبيوتر المحمول “سيرفس بوك 2” Surface Book 2 تضمنت عدداً من التحسينات للمواصفات الداخلية، بما في ذلك المعالج.

وتتضمن النسخة المحدثة من جهاز Surface Book 2 الجيل الثامن من معالجات إنتل رباعية النوى Intel Core i5، وذلك لطراز 13 بوصة، أما الطراز الحالي مع الجيل السابع من معالجات إنتل ثنائية النوى فخفض سعره إلى 1299 دولاراً أمريكياً.

وتتوفر النسخة المحدثة من الجهاز المحمول بسعر 1,499 دولاراً أمريكياً، وتتضمن معالج Intel Core i5-8350U الذي يرفع أداء المعالج إلى سرعة 3.6 جيغاهرتز.

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كما ستتضمن النسخة الجديدة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيغابايت..، و8 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام”.

يُشار إلى أن إطلاق النسخة المحدثة من Surface Book 2 جاء بعد تسريبات تحدثت عن تخطيط الشركة لتحديث مواصفات الجهاز.

كما يُشار إلى أن الشركة الأمريكية تعتزم في 17 أبريل الجاري تنظيم حدث خاص في نيويورك سيكرس لأجهزة “سيرفس” Surface، ويُتوقع أن تُعلن فيه تفاصيل السعر وموعد توفر الجيل الثاني من شاشات الاجتماعات Surface Hub 2.

