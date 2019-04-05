لعشاق الألعاب.. إيه أو سي تطلق شاشة منحنية جديدة

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أعلنت شركة “إيه أو سي” “AOC” إطلاق الشاشة “Agon AG272FCX6” المنحنية الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن شاشتها الجديدة تمتاز بزمن استجابة يبلغ 1مللي/ ثانية، ومعدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز.

وتأتي شاشة الألعاب الجديدة بقياس 27 بوصة..، وبنسبة تباين تبلغ 3000:1، وزاوية مشاهدة 178/178 درجة، وتعمل الشاشة الجديدة بتقنية Full HD (1920 x 1080 بيكسل). وتزخر الشاشة الجديدة بلمبات LED على الجانب الخلفي باللون الأحمر والأخضر والأزرق، كما يمكن ضبط حامل الشاشة من حيث الارتفاع والتدوير والإمالة.

وتشتمل التجهيزات التقنية لشاشة الألعاب الجديدة على منفذ من HDMI ومنفذ DisplayPort، ومدخل VGA واثنين من منافذ USB 3.0، وتضم باقة التوريد وحدة تحكم QuickSwitch من أجل الوصول السريع إلى أوضاع اللعب AOC، بالإضافة إلى توافر سماعتي ستريو بقدرة 3 واط ومنفذ سماعة رأس على الجانب الخلفي من الشاشة.

