التحالف يستهدف تجمعًا للميليشيا الحوثية في الضالع

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية، بغارات شنَّتها شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.

كما استهدفت الغارات تجمعات للميليشيا الانقلابية، في جبل «ناصة» بمنطقة مريس، وتعزيزات في منطقة العود شمالي غرب مديرية قعطبة، قبل وصولها إلى الانقلابيين، ودمرت دبابة، لقي من كانوا على متنها مصرعهم، وفقًا لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني.

وشهدت جبهة مريس هزيمة جديدة للميليشيا الانقلابية التي تصدى لها الجيش اليمني وأحبط هجومًا دبرت لتنفيذه بمنطقة «الزيلة» ما كبدها خسائر كبيرة، لقيت مثلها في صعدة أيضًا بعد قصف مدفعي نفذه الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وفي محافظة إب وسط البلاد، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية، التي حاول عناصرها التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في منطقة «قهبان، وتبة الخزان، وجبل الشيخ سعيد.

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وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مختلف الجبهات، فضلًا عن تدمير آليات عسكرية تابعة للانقلابيين، الذين لاذ باقي عناصرهم بالفرار عقب الهزائم المتلاحقة التي منوا بها.

يُذكر أن التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة ودعمها للميليشيا الانقلابية في اليمن، تصدرت مباحثات قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، التي عقدها أمس الأول الثلاثاء، مع القيادة المشتركة ورئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار 2140، والمندوب الدائم للبيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الـ15.

وتم خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن، مناقشة وبحث عدة قضايا، شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها، وكذلك التدخلات الإيرانية، ودعمها للميليشيات الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيرة عن بعد، إضافة إلى الأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال.

يُشار إلى أن الميليشيات الانقلابية الحوثية تحاول من حين لآخر خرق وقف إطلاق النار في الحديدة، بينما يتصدى لها تحالف دعم الشرعية في اليمن، تزامنًا مع عمليات الإسناد التي يقدمها للجيش الوطني لمواجهة الميليشيات.