بالصور.. تشييع جنازة طالب صامطة قبل انتهاء مراسم عزاء والده

في آخر يوم من مراسم العزاء بوفاة مواطن في إحدى القرى الواقعة بالحد الجنوبي في منطقة جازان جراء حادث مروري وبرفقته ابنه، إذ بأهالي القرية يتلقون نبأ وفاة الابن صباح أمس الخميس، ولحاقه بوالده متأثرًا بإصابته، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وأصيب الطالب علي بن محمد عبده حكمي يرافقه والده في حادث مروري لسيارتهما؛ ليفارق الأب الحياة بمقر الحادث، بينما سارع المسعفون بنقل الابن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد تعرضه لإصابات خطيرة.

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ومع آخر يوم للعزاء في الأب تفاجأ أهالي قرية الحنيني التابعة لمحافظة صامطة بنبأ وفاة الابن ولحاقه بوالده.

وشيعت قرية الحنيني غرب محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان عصر أمس الخميس، جنازة الطالب علي حكمي، الذي يدرس بالصف الرابع الابتدائي بابتدائية ومتوسطة البيسري التابعة لمكتب التعليم بصامطة، بحضور مدير المكتب عبدالرزاق بن محمد الصميلي والمشرفين التربويين والقيادات التعليمية ومعلمي وزملاء الطالب المتوفى.

ونقل الصميلي تعازي المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس لأقارب الطالب، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد ووالده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .