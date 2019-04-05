محافظة الداير تحقق المراكز الأولى في منافسات رجال الدفاع المدني بالمنطقة

شملت سباق النقالات ومهارات السلالم..

‏تحت رعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة ‎جازان اللواء علي وهاس اختتمت فعاليات البطولة الرياضية الرابعة بمنافسات بطولة تحدي رجال الدفاع المدني. وحققت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير مراكز متقدمة في رياضات مختلفة؛ حيث حققت المركز الأول في مسابقة تحدي رجال الدفاع المدني في «سباق النقالات»، في حين حصلت الإدارة على المركز الأول في منافسة «مهارات السلالم». وتسلم مدير إدارة الدفاع المدني بالداير النقيب مالك المالكي جوائز المركز الأول برفقة الفائزين.

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