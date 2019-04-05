تمكن الفئات المنشودة من إنجاز الخدمات بشكل أسرع..

تتجه وزارة العمل إلى تطبيق مبادرة جديدة في كل القطاعات الحكومية والخاصة، والتي سوف يطلق عليها اسم «الأولوية لهم». وبحسب مصادر «عاجل»، فإن المبادرة سوف تمكن ذوي الإعاقة والحوامل وكبار السن ومن لديهم أطفال الحق من تجاوز المسارات الممتلئة والجلوس في المرافق ومناطق الانتظار دون انتظار مسبق . وتهدف المبادرة إلى خدمة الفئات المنشودة بشكل سريع وفعال، بحسب مصادر «عاجل»، التي توقعت أن تعلن وزارة العمل تفاصيل المبادرة خلال الأيام المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: مبادرة جديدة من العمل لذوي الإعاقة والحوامل وكبار السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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