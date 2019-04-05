اقتصادي / المؤشرالياباني يرتفع 0.08% في بداية التعامل بطوكيو



طوكيو 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

زاد المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وارتفع المؤشر 0.08 في المئة ليسجل 21743.14 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة ليصل إلى 1620.52 نقطة.

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06:08ت م

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