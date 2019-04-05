سياسي / الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن الأقتراب من الوصول الي اتفاق مع الصين



واشنطن 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 أبريل 2019 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة والصين باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات التجارية بينهما.

وقال الرئيس ترامب في حديث الي لصحافيين، قبل لقائه كبير المفاوضين الصينيين مع الولايات المتحدة في هذا الملف نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، أنه من الممكن للتوصل إلى اتفاق خلال الأربعة أسابيع المقبلة.

وبحسب التصريحات، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن بعض القضايا الرئيسية في محادثات التجارة ما زالت تنتظر الحل، الا ان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قال إن الجانبين حققا تقدما كبيرا في المفاوضات.

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