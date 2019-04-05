سياسي / نأئب وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مع وزراء خارجية مجموعة فيزيغراد في الذكرى السبعين لتأسيس حلف الناتو



واشنطن 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 أبريل 2019 م واس

التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان اليوم مع كل من وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريتش ، ووزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو ، ووزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش ، ووزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، في الذكرى السبعين لتأسيس حلف الناتو.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية بحسب المتحدثة مورغان أورتاغوس ، ان نأب وزير الخارجية سوليفان و وزراء خارجية مجموعة فيزيغراد احتفلوا أيضًا بالذكرى السنوية للانضمام التشيكي ، والمجري ، والبولندي ، والسلوفاكي إلى حلف الناتو ، والتي ساهمت بشكل كبير في استقرار وأمن أوروبا الوسطى.

وأضاف البيان ، ان اعضاء المجموعة ناقشوا ايضا أهمية استمرار التعاون الأمريكي مع مجموعة فيزيغراد في قطاعي الأمن والدفاع ، وأمن الطاقة ، ومعالجة التأثير الروسي والصيني الخبيث في المنطقة.

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