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أكثر من 80 سيدة في الملتقى الشهري بفرع العمل بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة الأسر الكافلة برنامجاً تثقيفياً بعنوان “تعريف اليتيم بواقعه” وذلك ضمن اللقاء الشهري للأسر الكافلة والذي حضره أكثر من 80 سيدة من الأمهات الحاضنات للأيتام وبعض موظفات الفرع.
وقد اشتمل البرنامج على محورين أساسيين الأول تناول بالشرح والتفصيل مراحل إخبار اليتيم بواقعه وهي ما قبل إخباره وطرق البدء بإخباره ثم ما بعد ذلك بالإضافة إلى تحديد أول الأشخاص المرشحين في الأسرة أو خارجها لإخبارهم بواقع اليتيم أما الجزء الثاني فقد ناقش مراحل بناء شخصية اليتيم بعد إخباره بواقعه ومساعدته على مواجهة تحديات هذا الواقع وتشمل هذه المراحل بناء الجانب النفسي والديني لديه كما تضمن اللقاء في نهايته عرض قصة واقعية عن تجربة إحدى الحاضنات في تعريف اليتيم بواقعه وفي الختام فُتح المجال للأمهات الحاضنات لطرح الأسئلة ومناقشتها مع الأخصائيات الحاضرات للوصول إلى العديد من الحلول المقترحة للمشاكل التي قد تواجههن في التعامل مع اليتيم المحتضن لدى الأسرة الكافلة.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يُعد من ضمن البرامج التثقيفية التي يحرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على تنظيمها بشكل دوري لمساعدة الأمهات الحاضنات في الأسر الكافلة على تربية ورعاية الابن المحتضن على أكمل وجه وتذليل الصعوبات التي قد تواجههن أثناء تقديم تلك الرعاية.
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