حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونياً : أسعار التذاكر ومواعيد الرحلات من مكة المدينة المنورة بعد الفترة...

خدمة حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونياً وفق ما نشر على الحساب الرسمي لموقع قطار الحرمين السريع، وذلك بعد نشر أسعار التذاكر للمحطات بين مكة والمدينة المنورة والمحطات البينة، خلال أو بعد انتهاء الفترة الترويجية، بجانب مواعيد الرحلات اليومية للقطار على حسب جدول تشغيل القطارات لرحلتي الذهاب والعودة، بعد تحديد موعد انطلاق أولى الرحلات بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر الماضي، هذا بجانب خدمات قطار سار “قطار الرياض الدمام”، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الخطوط الحديدة السعودية للمواطنين والمقيمين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن قطار الحرمين السريع واستقل القطار في رحلة من جدة للمدينة المنورة، وتحدد يوم الخميس 4 أكتوبر 2018 كموعد بداية التشغيل الرسمي للقطار ما بين مكة إلى المدينة المنورة، وتم نشر أسعار تذاكر قطار الحرمين للفترة النرويجية والتي ستستمر لمدة شهرين قبيل إعادة سعر التذكرة لقيمتها، وستفعل خدمة حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونياً وشرائها من خلال الموقع الرسمي.

شراء وحجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونياً

أوضح الموقع الرسمي أنه سيتم في وقت قريبا إتاحة خدمة شراء أو حجز تذاكر قطار الحرمين السريع بشكل إلكتروني، وحال توفر الرابط سندرجه لكم، وحول عدد الرحلات اليومية فقد تم الإشارة لتشغيل 8 رحلات يومية في كلا الاتجاهين، وذلك خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، ويستمر هذا التشغيل حتى نهاية السنة الميلادية الحالية 2018، على أن تسير رحلات بشكل مباشر بيم مكة المكرمة والمدينة المنورة، بجانب الرحلات التي تتوقف في المحطات البينة.

تدشين رابط حجز قطار الحرمين ليتم من خلاله حجز التذاكر إلكترونياً مع بدء التشغيل الرسمي الخميس 4 أكتوبر 2018 واليكم أسعار تذاكر قطار الحرمين.

أسعار تذاكر قطار الحرمين الجديدة 2019

نشر موقع قطار الحرمين القائمة الجديدة لأسعار تذاكر قطار الحرمين بعد انتهاء الفترة الترويجية، حيث من المقرر العمل بها، وفق جدول أسعار تذاكر ومواعيد رحلات قطار الحرمين السريع الجديد، وما ادرج به من رحلات ومواعيد جديدة من مكة إلى المدينة.

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الجدول المرفق أدناة يوضح أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع، ويمكنكم التعرف من الرابط المرفق على جدول رحلات قطار الحرمين مكة المدينية المنورة ومواعيد القيام والوصول

الأسعار الموضحة بعالية تشير للفترة الترويجية لمدة شهرين، وسيتم التعامل بقيمة الأسعار الجديدة بعد مرور تلك الفترة.

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين

الموقع الإلكتروني المرفق بعالية والمخصص للدخول إلى الخدمات الإلكترونية لـ قطار الحرمين السريع، شرح طريقة حجز التذاكر ألياً عبر تسجيل الدخول أولاً وفتح حساب، ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، وبعد ذلك، تعرض الصفحة الرئيسة خدمة حجز مواعيد الرحلات، والتي تتم عن طريق تحديد محطة المغادرة، ومحطة الوصول وتاريخ الرحلة ودرجة الخدمة وعدد الأفراد المسافرين من البالغين والأطفال والرضع، ثم البحث عن مواعيد الرحلات المتاحة.

اختيار الرحلة المناسبة من جدول الحجز والموافقة، بعدها سيحسب الموقع تكلفة التذكرة للمسافرين كلاً على حسب الفئة والتصنيف، ثم الانتقال لوسيلة الدفع الإلكترونية، بعد إدخال بيانات المسافرين سواء كان المسافر مواطن أو وافد مقيم أو زائر، ومعلومات الاتصال لتأكيد حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونياً .

تحديث: خدمة حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونياً من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين، والقادمين لأداء المناسك في الأراضي السعودية خلال الشهور المقبلة وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان.← آخر موضوع: تردد قناة الظفرة الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايلسات وتمتع بأقوي البرامج الترفيهية والمسلسلات