هلال شعبان| ترقب نتيجة استطلاع هلال أول أيام شعبان 1440/2019 اليوم الجمعة فى السعودية ومصر والامارات...

موعد غرة شعبان 1440- 2019، أوشك شهر رجب على الانتهاء، حيث يحرص المسلمون على صيامه، أسوة برسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، فساعات تفصلنا عن رؤية هلال شهر شعبان المبارك 1440، ومن هنا حرصنا أن نوضح لكم بدء شهر شعبان، من خلال المعلومات التي أصدرتها المحكمة العليا الفلكية السعودية، فهي اللجنة التي من وظيفتها إبلاغ المسلمون بمواقيت الشهور الهجرية، عن طريق رؤية الهلال، أو بالحسابات الفلكية الدقيقة.

تعرف على موعد غرة شهر شعبان في المملكة العربية السعودية 1440- 2019

غرة شهر شعبان 1440، أوضحت المحكمة العليا الفلكية السعودية، أنه سوف يتم استطلاع رؤية الهلال شهر شعبان 1440، بمشيئة الله :

مساء الجمعة 29 رجب 1440/ 5 أبريل 2019، ومن المتوقع بأن يكون يوم الجمعة 29 رجب أخر يوم في الشهر الهجري رجب أي (المتمم).

كما أوضحت اللجنة بأنها ستبدأ في استطلاع رؤية الهلال لغرة شعبان مساء الجمعة الموافق 5 أبريل 2019، وطبقاً للحسابات الفلكية السابقة، تبين أن يوم السبت 6 أبريل 2019 هو غرة شعبان لعام 1440 هجرياً.

ومن هذا البيان، تم التعرف على ليلة النصف من شعبان، على أن يكون مساء الجمعة الموافق 19 أبريل 2019.

وبعد الحسابات الفلكية الدقيقة، تبين أيضاً بأن سيكون بمشيئة الله شهر شعبان كاملاً أي 30 يوماً في المملكة العربية السعودية، والعديد من الدول العربية الأخرى.

فضل شهر شعبان للعالم الإسلامي

موعد “غرة” شهر شعبان 1440، شهر شعبان من الأشهر الهجرية التي لها مكانة عالية من بين باقي الشهور الهجرية، حيث أوضح سيدنا ” محمد صلى الله عليه وسلم”، بأن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأوضح أكثر عندما قال:

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(ذاكَ شهرٌ يغفلُ الناسُ عنهُ بينَ رجبَ ورمضانَ وهو شهرٌ يُرفعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمينَ فأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ)،

ومن هذا الحديث اتبع المسلمون سنة نبيهم بالصيام والتقرب إلى الله بإقامة الليل، وصلة الرحم، حتى ترفع الأعمال وهي مليئة بالحسنات.

ليلة النصف من شعبان، ليلة مباركة فقد ذكر عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

“إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها وصوموا نهارها ، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ، فيقول : ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا ، حتى يطلع الفجر”

والجدير بالذكر بأن شهر شعبان له فضل أخر، وهو الاحتفال بليلة النصف من شعبان من خلال تلاوة القرآن، وإقامة الثلث الأخير من الليل، وذكر الله كثيراً، دعاء ليلة النصف من شعبان،حتى يرضى الله عن سائر المسلمين، ويستقبلوا شهر رمضان بكثرة العبادات الدينية العظيمة.

اعرف فضل ليله النصف من شعبان