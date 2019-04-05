اقتصادي / الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة باتجاه أعلى مستوى في 6 أشهر



نيويورك 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 أبريل 2019 م واس

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي في بورصة وول ستريت اليوم مقتربا من أعلى مستوياته في ستة أشهر بدعم من مكاسب لأسهم بوينج وفيسبوك غطت على خسائر لأسهم التكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 165.49 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 26383.62 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 5.99 نقطة، أو 0.21 بالمئة، ليغلق عند 2879.39 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 3.77 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 7891.78 نقطة.

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