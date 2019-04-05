السعودية اليوم / أمطار متوسطة على محافظة حوطة بني تميم



حوطة بني تميم 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس حوطة بني تميم 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة بني تميم وعض المراكز والقرى والهجر التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض وسالت بعض الأودية. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. // انتهى // 02:07ت م 0326





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