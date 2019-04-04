«عمل الرياض»: نشرف على 97 مكتبًا في العاصمة توفّر الرعاية الجيدة للمواطنين

أعلن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أنَّ الفرع يشرف على 97 مكتبًا للعمل، والضمان الاجتماعي، والعمالة المنزلية، ومكافحة التسول، بالإضافة إلى مراكز التأهيل ودور الأيتام والملاحظة ووحدات الحماية الاجتماعية، والخدمات المساندة في منطقة الرياض ومحافظاتها .

وأشار السيالي إلى أنَّ مقر فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض يضمّ مجموعة من الإدارات واللجان الداخلية التي تمّ تشكيلها لمتابعة شؤون العمل، وتنظيمها في الوزارات، والمصالح الحكومية العامة، والأجهزة الخاصة، ولتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة بالمواطنين، وبناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي، وإيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية.

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وتهدف الإدارات واللجان الداخلية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات وتوفير الرعاية الاجتماعية الجيدة للمواطنين الذين تحيط بهم بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ويعجزون عن مواجهتها وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للرعاية إلى منتجين. لافتًا إلى أنَّ الفرع يقوم بعقد كافة الإجراءات اللازمة، والاتفاقيات، والشراكات المحققة لهذه الأهداف ضمن السياسة العامة للدولة بعد الرجوع للجهات المختصة.

كما يلتزم الفرع برفع تقارير دورية عن جميع الأنشطة المناطة بالجهات المشرف عليها في منطقة الرياض إلى الوزارة لقياس نسبة تحقق الأهداف الإستراتيجية لها .

ويعدّ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض واحدًا من 13 فرعًا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أنحاء المملكة، ويضم أكثر من 103 موظفين وموظفات موزعين على 13 وحدة وإدارة داخلية، يتولى كلٌ منها مجموعة من المهام الإدارية والميدانية للمتابعة والإشراف .