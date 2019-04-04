، " سوريانو " يبقي فريقه في دائرة المنافسة على لقب الدوري ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الحزم بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يصبح رصيد الهلال 60 نقطة متأخراً عن المتصدر النصر بنقطة واحدة، ويبقى رصيد الحزم 27 نقطة.
افتتح أول أهداف اللقاء "ألميدا" لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة 18 بعد تلاعبه بمدافع الهلال ليسكن الكرة في الشباك.
وعند الدقيقة 46 تمكن "زوراب " من إضافة الهدف الثاني من كرة رأسية تجاوزت خط المرمى ليعلن الحكم هدفاً ثانياً للحزم.
وعند الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني تمكن قوميز من تحقيق الهدف الأول للهلال من رأسية أسكنها الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73.
وفي الدقيقة 90 تمكن سوريانو من تحقيق هدف الفوز للهلال.
" سوريانو " يبقي فريقه في دائرة المنافسة على لقب الدوريعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-04-04
تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الحزم بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يصبح رصيد الهلال 60 نقطة متأخراً عن المتصدر النصر بنقطة واحدة، ويبقى رصيد الحزم 27 نقطة.
افتتح أول أهداف اللقاء "ألميدا" لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة 18 بعد تلاعبه بمدافع الهلال ليسكن الكرة في الشباك.
وعند الدقيقة 46 تمكن "زوراب " من إضافة الهدف الثاني من كرة رأسية تجاوزت خط المرمى ليعلن الحكم هدفاً ثانياً للحزم.
وعند الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني تمكن قوميز من تحقيق الهدف الأول للهلال من رأسية أسكنها الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73.
وفي الدقيقة 90 تمكن سوريانو من تحقيق هدف الفوز للهلال.
04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
11:12 PM
" قوميز" عاد للتهديف.. الهلال يثأر من الحزم بثلاثية
تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الحزم بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يصبح رصيد الهلال 60 نقطة متأخراً عن المتصدر النصر بنقطة واحدة، ويبقى رصيد الحزم 27 نقطة.
افتتح أول أهداف اللقاء "ألميدا" لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة 18 بعد تلاعبه بمدافع الهلال ليسكن الكرة في الشباك.
وعند الدقيقة 46 تمكن "زوراب " من إضافة الهدف الثاني من كرة رأسية تجاوزت خط المرمى ليعلن الحكم هدفاً ثانياً للحزم.
وعند الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني تمكن قوميز من تحقيق الهدف الأول للهلال من رأسية أسكنها الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73.
وفي الدقيقة 90 تمكن سوريانو من تحقيق هدف الفوز للهلال.
، " سوريانو " يبقي فريقه في دائرة المنافسة على لقب الدوري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر " سوريانو " يبقي فريقه في دائرة المنافسة على لقب الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.